تعرف على أسعار الفنادق حول الحرم المكي في العشر الأواخر

يحرص الزوار والمعتمرون وقاصدو المسجد الحرام على الإقامة بجوار الحرم المكي الشريف.

ويوجد بجوار الحرم العشرات بل المئات من الفنادق المميزة التي تتيح خدمات عالمية على أعلى مستوى وبأسعار تناسب جميع المستويات.

إطلالات مذهلة على #الحرم_المكي تتيحها عشرات الفنادق الفاخرة التي تعمل خلال شهر #رمضان بكامل طاقتها الاستيعابية#العربية_في_رمضان

عبر @H_Alshehri81 pic.twitter.com/FjSzfhnOHb — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 5, 2023

وتختلف أسعار الفنادق بجوار الحرم حسب قرب المسافة من الحرم المكي الشريف، وكلما كانت الفنادق أقرب إلى الحرم؛ كانت الأسعار أعلى بسبب الحرص والإقبال على الإقامة في هذه الفنادق.

أسعار الفنادق بالعشر الأواخر

وتتنوع أيضا مستويات الفنادق بين الـ 3 نجوم أو الـ 5 نجوم حسب الخدمات التي يتم تقديمها للزائرين.

وحسب ما هو متداول في “تويتر”، بشأن أسعار الفنادق حيث أعلنت بعض الفنادق عن أسعار تبدأ من 300 ريال للغرفة.

إطلالات الغرف والأجنحة على الحرم فنادق آبراج الساعة pic.twitter.com/pbi7DaCNeh — قناة اقرأ الفضائية (@iqraatv) April 11, 2023

بينما وصلت بعض أسعار الغرف لـ 500 ريال لليلة الواحدة، حسب القرب من الحرم.

وتضاعفت أسعار الغرف في العشر الأواخر من رمضان حيث وصلت إلى 4000 ريال و5000 ريال للغرفة، حسب ما أعلنته بعض الفنادق حول أسعار الغرف في العشر الأواخر من رمضان لاسيما القريبة جدا من الحرم.