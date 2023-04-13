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تُقام يوم الثلاثاء المقبل في دوري روشن

تعرف على بديل رودي جارسيا في مباراة الهلال

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
تعرف على بديل رودي جارسيا في مباراة الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن المدرب البديل الذي سيقود الفريق الكروي الأول بنادي النصر في مباراة الهلال يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكشف برنامج “أكشن مع وليد” أن المدرب الكرواتي دينكو مدرب الفئات السنية في أصفر الرياض سيتولى الفريق في ديربي الرياض يوم الثلاثاء بعد إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

رحيل جارسيا بعد 10 شهور

وكان جارسيا تولى تدريب الفريق الكروي الأول في النصر في يونيو من عام 2022، وتمت إقالته في أبريل من عام 2023.

الكرواتي دينكو
الكرواتي دينكو

وسبق لـ جارسيا تدريب أندية “ليون الفرنسي، روما الإيطالي، ليل الفرنسي، أولمبيك مارسيليا، ديجون الفرنسي”.

وسيواجه النصر جاره الهلال في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

ويسعى النصر للفوز على الهلال من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا، مع تعثر نادي الاتحاد عند مواجهة الشباب في الجولة الـ24 من دوري المحترفين.

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