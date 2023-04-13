تعرف على بديل رودي جارسيا في مباراة الهلال

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كشفت تقارير إعلامية عن المدرب البديل الذي سيقود الفريق الكروي الأول بنادي النصر في مباراة الهلال يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
الكرواتي دينكو مدرب شباب النصر بديلا مؤقتا قبل الديربي بـ5 أيام#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 12, 2023
وكشف برنامج “أكشن مع وليد” أن المدرب الكرواتي دينكو مدرب الفئات السنية في أصفر الرياض سيتولى الفريق في ديربي الرياض يوم الثلاثاء بعد إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا.
وكان جارسيا تولى تدريب الفريق الكروي الأول في النصر في يونيو من عام 2022، وتمت إقالته في أبريل من عام 2023.
وسبق لـ جارسيا تدريب أندية “ليون الفرنسي، روما الإيطالي، ليل الفرنسي، أولمبيك مارسيليا، ديجون الفرنسي”.
وسيواجه النصر جاره الهلال في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.
ويسعى النصر للفوز على الهلال من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا، مع تعثر نادي الاتحاد عند مواجهة الشباب في الجولة الـ24 من دوري المحترفين.