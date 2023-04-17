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تشهد البلاد حالة من الفوضى

تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء بمقر إقامته

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء بمقر إقامته
المواطن - فريق التحرير

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أفاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم الاثنين، بأن سفير الاتحاد لدى الخرطوم تعرض للاعتداء، بينما تشهد البلاد حالة من الفوضى، من جراء الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

انتهاك جسيم

وتابع بوريل قبل بضع ساعات: تعرض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء في مقر إقامته”، مضيفًا أن “هذا يشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية فيينا”.

وشدد المسؤول الأوروبي على أن أمن المباني الدبلوماسية والموظفين هي المسؤولية الرئيسية للسلطات السودانية والالتزام بموجب القانون الدولي.

ودعا جوزيف بوريل إلى وقف لإطلاق النار بشكل عاجل من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وإفساح المجال أمام جهود الوساطة.

إقناع الطرفين

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إقناع كل جانب في النظر بجدية إلى وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية وتشجيع الحوار.

وتوالت دعوات دولية لطرفي الصراع في السودان إلى نبذ العنف والجلوس إلى طاولة الحوار.

ويثير الصراع في السودان مخاوف دولية من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، لاسيما أن الوضع الاقتصادي يتدهور بشكل متسارع منذ سنوات دون مؤشرات على انفراج وشيك.

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