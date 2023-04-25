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جاري استرجاع حمولته

تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج
المواطن - فريق التحرير

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تعطل صاروخ بحثي أطلقته شركة الفضاء السويدية من مركز إسرانج للفضاء في شمال السويد، في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، وسقط على بعد 15 كيلومترًا داخل النرويج المجاورة.

وسط انعدام الجاذبية

وبحسب بيان الشركة، فإن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 250 كيلومترًا، حيث تجرى التجارب وسط انعدام الجاذبية.

وأفاد فيليب أولسون، رئيس الاتصالات في الشركة، اليوم الثلاثاء: سقط في الجبال من ارتفاع ألف متر وعلى بعد 10 كيلومترات من أقرب تجمع سكني، وفقًا لرويترز.

استرجاع حمولة الصاروخ

وأردف أن هناك إجراءات روتينية تتخذ عندما لا تسير الأمور بالشكل الصحيح فيبلغون الحكومتين السويدية والنرويجية والجهات الفاعلة الأخرى.

وذكرت الشركة أن العمل جارٍ على استرجاع حمولة الصاروخ، ويتم التحقيق في التفاصيل الفنية وراء تحول مسار الرحلة بهذه الطريقة.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من هيئة الطيران المدني النرويجية.

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