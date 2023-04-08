تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعة الطائف

أعلنت جامعة الطائف، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة منسوبي الجامعة من أبنائها الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وقالت الجامعة في بيان “تعلن جامعة الطائف تعليق الدراسة غدًا الأحد بالحوية وكافة الفروع الأخرى، على أن يكون حضور الطلبة عبر منصَّة البلاك بورد”.

وأضافت أن دوام الموظفين يستمر عن بعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

تعليق الدراسة

وكانت إدارة تعليم الطائف قررت تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بناءً على تقارير الأرصاد.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الأحد 18 / 9 / 1444 بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.