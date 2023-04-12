تعليق الدراسة الحضورية غدًا بحفر الباطن

لقطات جوية تبهج القلوب للمسجد الحرام قبل أذان المغرب توقع سحب كثيفة ممطرة مع حبات البرد مواطن يستغيث من خطر الكلاب الضالة: قتلت 25 رأسًا من الأغنام وستقتل العمال رئيس تشيلسي يتوقع الفوز على الريال بثلاثية الغذاء والدواء: لا علاقة بين استخدام مكعبات مرقة الدجاج والسرطان كاكو الأكثر صناعة للأهداف بعد الجولة الـ23 الأمطار تسبب انهيارات جزئية في أسقف جامعة حفر الباطن مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل اتهامات العنصرية تُلاحق مدرب باريس سان جيرمان! لقطات لزخات المطر محملة بنسائم الخير داخل المسجد النبوي
أفادت قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بتعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس في حفر الباطن وتحويلها عن بعد، بناء على الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.
وشهدت محافظة حفر الباطن، اليوم الأربعاء، هطولًا للأمطار الغزيرة، حيث تلقت جميع المراحل التعليمية في المحافظة التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، وأيضًا تم تعليق الدراسة الحضورية بالكليات والمعاهد التقنية.
وأعلنت جامعة حفر الباطن اليوم الأربعاء، تحويل الدراسة عن بعد، وذلك بعد بدء الدوام الرسمي بساعة ونصف تقريبًا، مما أثار الجدل بين الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع هطول الأمطار بالمحافظة وتسرب المياه إلى داخل بعض المباني بالجامعة، مما تسبب في سقوط ديكورات الأسقف، ما يعرض حياة الطلاب والطالبات للخطر.