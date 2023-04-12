تعليق الدراسة الحضورية غدًا بحفر الباطن

أفادت قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بتعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس في حفر الباطن وتحويلها عن بعد، بناء على الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.

وشهدت محافظة حفر الباطن، اليوم الأربعاء، هطولًا للأمطار الغزيرة، حيث تلقت جميع المراحل التعليمية في المحافظة التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، وأيضًا تم تعليق الدراسة الحضورية بالكليات والمعاهد التقنية.

تعليق الدراسة الحضورية

وأعلنت جامعة حفر الباطن اليوم الأربعاء، تحويل الدراسة عن بعد، وذلك بعد بدء الدوام الرسمي بساعة ونصف تقريبًا، مما أثار الجدل بين الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع هطول الأمطار بالمحافظة وتسرب المياه إلى داخل بعض المباني بالجامعة، مما تسبب في سقوط ديكورات الأسقف، ما يعرض حياة الطلاب والطالبات للخطر.