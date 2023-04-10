تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تبوك

قررت إدارة تعليم تبوك تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية والتي تشمل منطقة تبوك ومحافظاتها … نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء 20-9-1444هـ لجميع مدارس المنطقة حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.