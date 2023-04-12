تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم الغاط والزلفي

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أعلنت إدارات التعليم في كل من الغاط، والزلفي تعليق الدراسة الحضورية، غدًا، في المدارس كافة التابعة.
جاء ذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت الإدارات التعليمية أن الدوام لليوم الدراسي غدًا سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلاب والطالبات.