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تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم الطائف

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم الطائف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم الطائف تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بناءً على تقارير الأرصاد.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الأحد 18 / 9 / 1444 بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

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