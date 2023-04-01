تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع مدارس جازان

تفاصيل اختراق حواسيب جامعة الملك سعود موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد والقنوات الناقلة مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا 25 ألف سجادة في المسجد النبوي الشريف سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج
أعلن متحدث إدارة تعليم جازان، اليوم السبت، تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع المدارس، وتحويلها عن بُعد عبر منصة “مدرستي”.
وقالت إدارة تعليم جازان في بيان نقلًا عن متحدثها “حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأحد الموافق 11/ 09/ 1444هـ عبر منصة مدرستي في جميع مدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة”.
وكانت أعلنت إدارة تعليم صبيا تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال متحدث تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أنه بناءً على مستجدات الحالة المطرية وحرصًا على سلامتكم فقد تقرر تحويل الدراسة غدًا الأحد ١١ رمضان ١٤٤٤ عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب التعليم ومدارس الإدارة.