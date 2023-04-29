تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رجال ألمع

قررت إدارة التعليم في رجال ألمع تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بناء على التنبيهات الواردة من الأرصاد.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه التزامًا بمعايير السلامة وفق مستجدات الحالة المطرية تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غد الأحد ١٠-١٠-١٤٤٤هـ في جميع مدارس المحافظة.