تعليق الدراسة الحضورية في جامعة بيشة غدًا

أعلنت إدارة جامعة بيشة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية.

منصة البلاك بورد

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة البلاك بورد في المقر الرئيسي وفروع الجامعة يوم غدٍ الاثنين.

سيول عارمة

من جانب آخر، وثق مقطع فيديو متداول، سيول عارمة في بيشة بمنطقة عسير، جرفت إحدى المركبات، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.