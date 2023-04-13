تعليق الدراسة في جامعة المجمعة اليوم الخميس

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أعلنت جامعة المجمعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس 13 إبريل 2023م
جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة منسوبي الجامعة
وأوضحت الجامعة أن الدوام لليوم الدراسي غدًا سيكون عن بُعد لجميع الطلاب والطالبات.
وفي السابق توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بشكل ملحوظ، مع عبور الجبهة الهوائية الباردة لأجواء المنطقة، إذ تنخفض درجات الحرارة حوالي 8 درجات مئوية.
وسبق أن توقع المركز الوطني للأرصاد أيضًا، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بعدة مناطق.