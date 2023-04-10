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بناءً على تقارير مركز الأرصاد

تعليق الدراسة لبقية محاضرات اليوم بجامعة أم القرى

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
تعليق الدراسة لبقية محاضرات اليوم بجامعة أم القرى
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة أم القرى، اليوم الاثنين، تعليق الدراسة لبقية محاضرات اليوم وتحويلها عن بعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.

وأوضحت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” استمرار دوام عمل الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

يأتي ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من الجامعة على سلامة الجميع.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير، كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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