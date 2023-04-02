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لعدم إعلان نتائجها المالية لعام 2022

تعليق تداول أسهم عدد من الشركات في السوق السعودية

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
تعليق تداول أسهم عدد من الشركات في السوق السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة تداول تعليق أسهم عدد من الشركات المدرجة لجلسة تداول واحدة اليوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023، وذلك لعدم إعلان نتائجها المالية لعام 2022 في الوقت المحدد.

وذكرت الشركة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ، تعليق أسهم الشركات المدرجة التالية:

السوق الرئيسية

– المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.

– مجموعة أنعام القابضة.

– شركة الخليج للتدريب والتعليم.

– الشركة السعودية للتنمية الصناعية.

– شركة البحر الأحمر العالمية.

الأسباب

وأوضحت تداول أن ذلك يعود لعدم التزام الشركات بالإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 13/12/2022 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وقالت تداول إنه يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الاثنين 12/09/1444هـ الموافق 03/04/2023م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الأحد 17/10/1444 الموافق 07/05/2023 م.

وأضافت تداول أنه في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم  ابتداءً من يوم الاثنين 18/10/1444 الموافق 08/05/2023 م حتى إعلانها عن القوائم المالية.

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