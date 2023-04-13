تعليق تداول سهم المعمر لأنظمة المعلومات في السوق السعودية

أعلنت “تداول السعودية”، تعليق سهم شركة “المعمر لأنظمة المعلومات” في السوق ابتداءً من الساعة 12:15 مساءً و حتى الساعة 01:15 مساء اليوم الخميس.

الإعلان عن حدث جوهري

وقالت “تداول” في بيان، اليوم الخميس، إن التعليق جاء بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.

وأوضحت “تداول”، أن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 12:45 مساءً.