تعليق عمران خان بشأن اقتحام المسجد الأقصى في رمضان

أدان رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى.

أعمال بربرية

وقال خان، عبر حسابه الرسمي في تويتر اليوم، “أدين بشدة هذا الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى من قبل القوات الإسرائيلية بخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف خان: “تقع على عاتق منظمة التعاون الإسلامي مسؤولية إبلاغ مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بأن مثل هذه الأعمال البربرية تسبب ضررًا جسيمًا للمسلمين في جميع أنحاء العالم”.

موقف الجامعة العربية

وفي سياق متصل، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، واعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني، مُشددًا على أن هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة التي تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وطالب أبو الغيط حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحترام حرمة الشهر الفضيل، والتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها إلهاب المشاعر ورفع منسوب الغضب، مُحذراً من مغبة تصدير الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني، ومشدداً على أن التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية سوف تقود إلى مواجهاتٍ واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حدٌ لها.