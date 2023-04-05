Icon

تعليق عمران خان بشأن اقتحام المسجد الأقصى في رمضان Icon ماكرون: الصين لها دور في السلام بأوكرانيا Icon معاناة بايرن ميونخ مستمرة في كأس ألمانيا Icon وصول أول رحلة معتمرين من أربيل إلى مطار جدة Icon مزاد علني لبيع 58 أرضًا تجارية وسكنية بمواقع مميزة بالرياض Icon الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته بالدوري المصري Icon ترتيب هدافي الدوري السعودي يُحفز رونالدو Icon شركة النهدي الطبيّة تعلن عن وظائف شاغرة Icon جامعة نايف للعلوم الأمنية تعلن بدء القبول على برامج الدراسات العليا Icon التعليم الإلكتروني يدعو للإبلاغ عن البرامج غير المرخصة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وصف اعتداءات جنود الاحتلال بالأعمال البربرية

تعليق عمران خان بشأن اقتحام المسجد الأقصى في رمضان

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
تعليق عمران خان بشأن اقتحام المسجد الأقصى في رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدان رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى.

أعمال بربرية

وقال خان، عبر حسابه الرسمي في تويتر اليوم، “أدين بشدة هذا الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى من قبل القوات الإسرائيلية بخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف خان: “تقع على عاتق منظمة التعاون الإسلامي مسؤولية إبلاغ مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بأن مثل هذه الأعمال البربرية تسبب ضررًا جسيمًا للمسلمين في جميع أنحاء العالم”.

موقف الجامعة العربية

وفي سياق متصل، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، واعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني، مُشددًا على أن هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة التي تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وطالب أبو الغيط حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحترام حرمة الشهر الفضيل، والتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها إلهاب المشاعر ورفع منسوب الغضب، مُحذراً من مغبة تصدير الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني، ومشدداً على أن التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية سوف تقود إلى مواجهاتٍ واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حدٌ لها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم