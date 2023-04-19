تعليق مهمة وحدة استخبارات أمريكية تسربت منها وثائق البنتاجون

صرحت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، آن ستيفانيك، أنه تم إعادة توجيه مهمة المخابرات للوحدة التي كان يعمل بها المشتبه به في تسريب معلومات البنتاجون، جاك تيكسيرا، مؤقتًا، وذلك في إطار تحقيق المفتش العام.

تعليق الجناح الاستخباراتي

وقالت ستيفانيك: إن الجناح الاستخباراتي 102 لا يقوم حاليًّا بمهمته الاستخباراتية المحددة، حيث تم إعادة توجيه المهمة مؤقتًا إلى إدارات أخرى داخل القوات الجوية.

وأضافت أن قائد القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال، وجّه المفتش العام للقوات الجوية بالتحقق من مدى التزام الجناح 102 للقوات الجوية بالسياسات والإجراءات والمعايير العامة، بما في ذلك بيئة الوحدة والامتثال المتعلق بإطلاق المعلومات الأمنية القومية.

الوثائق السرية

وأعلن البيت الأبيض، الخميس الماضي، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قيدت الوصول إلى الوثائق السرية المسربة على شبكة الإنترنت، والمعلومات السرية الأخرى، لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

وذكرت “نيويورك تايمز”، قبل أسبوع، أن “البنتاجون” يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل مارس، نُشرت على “قنوات موالية للحكومة الروسية” على تطبيق “تلجرام”.

وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.