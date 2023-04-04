تعليم الأحساء يحقق في تواجد طالب داخل مدرسة خارج أوقات الدوام

علقت إدارة تعليم الأحساء على واقعة تداول مقطع فيديو تحت عنوان، تواجد طالب داخل مدرسة خـارج أوقـات الــدوام.

وأوضحت الإدارة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، أنه تم تشكيل لجنة مختصة من الإدارة للتحقـق مما تـم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان: تواجد طالب داخل مدرسة خـارج أوقـات الــدوام، بإحـدى مدارس مدينـة الهفـوف؛ لاتخـاذ الإجـراءات النظامية اللازمة.