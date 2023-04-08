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تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء بزراعة 53 ألف شتلة

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء بزراعة 53 ألف شتلة
المواطن - فريق التحرير

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تشارك مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بطلابها وطالباتها وطواقمها الإدارية والتعليمية في مشروع “الرياض الخضراء” بزراعة وغرس الأشجار في أحياء مدينة الرياض ومنشآتها التعليمية.

وتأتي مشاركة تعليم الرياض في المشروع ضمن عملية التعاون الاستراتيجي بين الإدارة ومشروع “الرياض الخضراء” الذي يُعد من أهم المشاريع البيئية المتميزة ومن أكبر مشاريع التشجير طموحًا في العالم، وأحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- بمبادرةٍ من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض-حفظه الله- في مارس 2019م ضمن إطار تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2023م لرفع تصنيف مدينة الرياض ضمن أفضل مدن العالم،وليسهم المشروع في تقليل درجة الحرارة، وتخفيض نسبة مستوى الغبار وتحسين الوضع البيئي للمدينة ورفع جودة الحياة.

مشروع الرياض الخضراء

وكانت إدارة تعليم الرياض قد بدأت خلال الفترة الماضية بالمشاركة في تنفيذ خطة أعمال التشجير في عدد من أحياء مدينة الرياض والمدارس والمرافق التابعة لها بزراعة أشجار السدر البلدي والطلح النيلي واللوز الهندي والغاف الرمادي و السرسيديوم والطلح الملحي.

وشاركت الإدارة في أعمال التشجير بفرق طلابية تقدر 1200طالب وطالبة من 15 مدرسة في حي العزيزية، إضافة إلى مشاركات لفرق طلابية في حي النسيم الشرقي وحي الجزيرة وفي أحياء أخرى مخطط لها.

وبلغت عدد الفعاليات الذاتية والتشاركية المنفًذة في المدارس المساهمة في تحقيق مستهدفات الرياض الخضراء أكثر من 3400 فعالية، فيما بلغت عدد الشتلات التي تمت زراعتها داخل المدارس وخارجها أكثر من 53 ألف شتلة.

وتأتي مشاركة المدارس ضمن نطاق خدمتها المجتمعية من خلال أعمال التشجير في الأحياء السكنية وبهدف توعية الطلبة وسكان الأحياء بأعمال التشجير وتعريفهم بمراحل المشروع والأعمال المصاحبة له، وتوضيح التصور المستقبلي للحي بعد اكتماله من أعمال التشجير.

ويشار إلى أن هذه الفعالية ستتوسع بصفة شهرية إلى أحياء الرياض التي جرى توقيع عقود تنفيذ أعمال التشجير فيها وهي النسيم الشرقي، الجزيرة، العريجاء الوسطى، قرطبة، الغدير، النخيل. كما يتضمن برنامج الفعالية دعوة الطلاب والطالبات لزيارة المعرض الدائم لمشروع الرياض الخضراء، وكذلك تنسيق زيارات إلى عددٍ من المدارس في الحي للاطلاع على محتوى تعليمي عن المشروع والمشاركة في فعالية زراعية مصاحبة.

  

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