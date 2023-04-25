الدراسة عن بعد في مدارس وجامعة الطائف غدًا

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أعلنت إدارة تعليم الطائف، تحويل الدراسة غدًا الأربعاء إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة.
وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الأربعاء 6/ 10/ 1444هـ بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًّا؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.
وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، أعلنت جامعة الطائف عن تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” يوم غدٍ الأربعاء ٢٦ أبريل 2023، في الجامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.
في وقت سابق، كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، تواجد سحب رعدية ركامية بشكل كثيف على عدة مناطق.
كما توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق المملكة، خلال الـ 24 ساعة من ظهر اليوم وحتى صباح غد الأربعاء.
وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة تؤثر على أجزاء متفرقة من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والباحة وعسير ونجران وحائل والقصيم والجوف ونجران وجازان، مع فرصة سيول على أجزاء منها تسبقها برياح نشطة.
وأضاف الحصيني أن الحالة الجوية تمتد إلى اليمن وعُمان، وقد تسقط الأمطار بغزارة على جنوب شرق عُمان بحسب نماذج الطقس المتوقعة.