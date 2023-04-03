تعليم القصيم تعتمد بداية العمل بتوقيت الدوام الصيفي

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، اليوم الاثنين، عن اعتماد بداية العمل بتوقيت الدوام الصيفي في جميع المدارس، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 6 شوال 1444ﮪ.
وأوضحت إدارة تعليم القصيم عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن موعد الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين تبدأ في الساعة الـ 6:30 صباحًا، أما موعد الحصة الأولى فتبدأ في 6:45 صباحًا.
وأضافت أن موعد الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات تبدأ في الساعة الـ 6:15 صباحًا، أما موعد الحصة الأولى فتبدأ 6:30 صباحًا.