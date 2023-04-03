تعليم القصيم تعتمد بداية العمل بتوقيت الدوام الصيفي

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، اليوم الاثنين، عن اعتماد بداية العمل بتوقيت الدوام الصيفي في جميع المدارس، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 6 شوال 1444ﮪ.

وأوضحت إدارة تعليم القصيم عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن موعد الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين تبدأ في الساعة الـ 6:30 صباحًا، أما موعد الحصة الأولى فتبدأ في 6:45 صباحًا.

وأضافت أن موعد الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات تبدأ في الساعة الـ 6:15 صباحًا، أما موعد الحصة الأولى فتبدأ 6:30 صباحًا.