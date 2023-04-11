Icon

تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي Icon وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية Icon الطائي يُعطل الهلال بتعادل إيجابي Icon حاسب لوحي بمواصفات غير مسبوقة Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon الملك سلمان يوافق على منح 100 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد أعضائهم Icon القبض على 3 مخالفين في الرياض انتحلوا صفة وسلبوا محال ذهب Icon تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 150 مليون ريال Icon أليكس باينا يكشف تفاصيل اعتداء فالفيردي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بسبب حالة التقلبات الجوية

تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المهد، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد عَبْر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء في جميع المدارس؛ بسبب الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة عبر منصة تويتر، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، (يوم غدٍ) الثلاثاء 20/ 9/ 1444هـ بجميع مدارس تعليم المهد، وذلك للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

الطقس المتوقع

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل، لتشمل أجزاء من مناطق: الرياض وعسير والباحة والمدينة المنورة.

وتوقع محلل الطقس والباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني تراجع الحالة الممطرة السادسة عشرة على معظم المناطق.

انحسار الحالة الممطرة

وقال الحصيني، في تغريدة على “تويتر”: إنه حسب المراصد متوقع اليوم الأحد انحسار الحالة الممطرة السادسة عشرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وأجزاء من الشمالية وتبوك والجوف وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض والقصيم بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد على مكة والطائف ورابغ وشرق وشمال جدة القريب وجنوب وغرب منطقة المدينة مساء الأحد 18 رمضان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة
الرياضة

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة

الرياضة
لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني
العالم

لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني

العالم
ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل
العالم

ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع...

العالم
أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي
السعودية اليوم

أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة...

الرياضة
ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ
العالم

ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ

العالم
رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا من خدمة النقل المدرسي
السعودية اليوم

رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم
الرياضة

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم

الرياضة