تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المهد، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد عَبْر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء في جميع المدارس؛ بسبب الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة عبر منصة تويتر، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، (يوم غدٍ) الثلاثاء 20/ 9/ 1444هـ بجميع مدارس تعليم المهد، وذلك للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

الطقس المتوقع

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل، لتشمل أجزاء من مناطق: الرياض وعسير والباحة والمدينة المنورة.

وتوقع محلل الطقس والباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني تراجع الحالة الممطرة السادسة عشرة على معظم المناطق.

انحسار الحالة الممطرة

وقال الحصيني، في تغريدة على “تويتر”: إنه حسب المراصد متوقع اليوم الأحد انحسار الحالة الممطرة السادسة عشرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وأجزاء من الشمالية وتبوك والجوف وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض والقصيم بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد على مكة والطائف ورابغ وشرق وشمال جدة القريب وجنوب وغرب منطقة المدينة مساء الأحد 18 رمضان.