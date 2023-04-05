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بناء على تقارير الأرصاد

تعليم النماص: الدوام عبر منصة مدرستي غدًا

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ مساءً
تعليم النماص: الدوام عبر منصة مدرستي غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم النماص، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس، وتحويل الدراسة عن بعد؛ بسبب التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت إدارة النماص عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لتعليم النماص ليوم غدٍ الخميس 15/ 9/ 1444هـ، راجين الله السلامة للجميع.

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