تعليم النماص: الدوام عبر منصة مدرستي غدًا

أعلنت إدارة تعليم النماص، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس، وتحويل الدراسة عن بعد؛ بسبب التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت إدارة النماص عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لتعليم النماص ليوم غدٍ الخميس 15/ 9/ 1444هـ، راجين الله السلامة للجميع.