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تعليم تبوك: استئناف الفصل الدراسي الثالث وعودة التوقيت الصيفي

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ صباحاً
تعليم تبوك: استئناف الفصل الدراسي الثالث وعودة التوقيت الصيفي
المواطن - واس

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يستأنف أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بمنطقة تبوك، الأربعاء القادم الموافق 1444/10/06هـ الفصل الدراسي الثالث, بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.

عودة الدوام الصيفي

وأوضح تعليم تبوك، أن الطلاب والطالبات في جميع مدارس المنطقة الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها , يواصلون استكمال الفصل الدراسي الثالث بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرةً إلى عودة العمل بالدوام الصيفي بحيث يكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7 صباحاً ، وبداية الحصة الأولى في تمام 7:15 صباحاً.

تهيئة المدارس

وأكد أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بكافة إداراتها ومكاتبها وأقسامها عملت على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية وتخصيص لجان إشرافية من مشرفين تربويين ومشرفات تربويات بالتعاون مع إدارات المدارس لتنفيذ جولات إشرافية على المدارس لمتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم فيما تحتاجه المدارس من خدمات في المجال الفني والمهني.

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