تعليم جازان يعلق الدراسة الحضورية بالعارضة اليوم

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أعلن متحدث إدارة تعليم جازان، عن تحويل الدراسة عن بعد اليوم الأحد الموافق، وذلك في مكتب تعليم العارضة والمدارس التابعة له.
وقال المتحدث “حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد اليوم الأحد عبر منصة مدرستي في مكتب تعليم العارضة والمدارس التابعة له”.