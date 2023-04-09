تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة قحطان

أعلنت متحدث إدارة تعليم سراة عبيدة عبدالله المالكي، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، في مدارس تهامة قحطان.

وقال المالكي في بيان “بناءً على ما ورد من الجهات المختصة حيال جريان السيول وانقطاع الطرق المؤدية للمدارس وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر بأن تكون الدراسة عن بعد اليوم الأحد، عبر منصة مدرستي بالمدارس التابعة لمكتب التعليم في تهامة قحطان”.