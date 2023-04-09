تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة قحطان خسارة الريال ضد فياريال بثلاثية تعليم جازان يعلق الدراسة الحضورية بالعارضة اليوم الجيش الأردني: انفجار صاروخ في الهواء وسقوط شظاياه بإربد الهلال والنصر يتبرعان بمليوني ريال دعمًا لـ جود الإسكان واشنطن بوست: بسبب السعودية انتهى عصر الهيمنة الأمريكية يوفنتوس يتعثر أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي مسار أكثر استقلالية يتخذه السعوديون سياسيًا استمرار الدراسة عن بُعد في بيشة غدًا جهود رجال المرور تتواصل لسلامة ضيوف الرحمن
أعلنت متحدث إدارة تعليم سراة عبيدة عبدالله المالكي، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، في مدارس تهامة قحطان.
وقال المالكي في بيان “بناءً على ما ورد من الجهات المختصة حيال جريان السيول وانقطاع الطرق المؤدية للمدارس وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر بأن تكون الدراسة عن بعد اليوم الأحد، عبر منصة مدرستي بالمدارس التابعة لمكتب التعليم في تهامة قحطان”.