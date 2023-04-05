تعليم صبيا: الدوام عبر منصة مدرستي اليوم

أعلنت إدارة تعليم صبيا، تعليق الدراسة الحضورية اليوم وتحويلها غلى نظام التعليم عن بعد؛ بسبب حالة التقلبات الجوية التي تشهدها معظم مناطق المملكة.

وقالت الإدارة عبر تويتر، نقلًا عن متحدث تعليم صبيا إبراهيم الحازمي: بناءً على مستجدات الحالة المطرية، وحرصًا على سلامتكم؛ فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم الأربعاء ١٤ رمضان عن بُعد عبر منصة مدرستي في بعض مكاتب التعليم والمدارس وتشمل: الريث- الداير- العيدابي- هروب- فيفا- قطاع مركز الفطيحة بمكتب بيش.

الطقس المتوقع

أعلن مركز طقس العرب، أن آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية التابعة له تتوقع تزايد المؤشرات على تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة نهاية الأسبوع.

وذكر المركز، في بيان له، أنه بالنظر للأنظمة الجوية التي ستسيطر على المنطقة نهاية الأسبوع نلاحظ عبور موجة علوية عبر أجواء المملكة، بالتزامن مع استجابة سطحية فعالة لمنخفض البحر الأحمر من الجنوب، وتدفق كميات من الرطوبة شبه الاستوائية من بحر العرب.

أمطار وسحب

ولفت إلى أن هذه الأنظمة الجوية كفيلة بتوليد أحوال جوية غير مستقرة في العديد من المناطق، حيث من المتوقع أن تبدأ الأمطار على القطاع الجنوبي الغربي من المملكة اعتبارًا من غد الأربعاء، وتبدأ السحب الركامية الرعدية بالتكاثر على مرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب وشرق مكة المكرمة.

وأشار المركز إلى أن هذه الأمطار تكون متوسطة في أغلبها ومصحوبة بحدوث الرعد أحيانًا، كما أنه من المتوقع امتداد بعض السحب الماطرة لأجزاء من منطقة نجران.