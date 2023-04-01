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تعليم صبيا: تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
تعليم صبيا: تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم صبيا تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال متحدث تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أنه بناءً على مستجدات الحالة المطرية وحرصًا على سلامتكم فقد تقرر تحويل الدراسة غدًا الأحد ١١ رمضان ١٤٤٤ عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب التعليم ومدارس الإدارة.

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