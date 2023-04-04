تعليم عسير: الدوام عن بعد غدًا بسبب تقارير الأرصاد

أعلنت إدارة تعليم عسير، تحويل الدراسة عن بعد غدًا؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية. تعليم عسير وقالت الإدارة عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرّر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 14/ 9/ 1444هـ؛ لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بـ تعليم عسير. الطقس المتوقع

أعلن مركز طقس العرب، أن آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية التابعة له تتوقع تزايد المؤشرات على تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة نهاية الأسبوع.

وذكر المركز، في بيان له، أنه بالنظر للأنظمة الجوية التي ستسيطر على المنطقة نهاية الأسبوع نلاحظ عبور موجة علوية عبر أجواء المملكة بالتزامن مع استجابة سطحية فعالة لمنخفض البحر الأحمر من الجنوب، وتدفق كميات من الرطوبة شبه الاستوائية من بحر العرب.