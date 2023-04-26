تعليم نجران: الدراسة عبر مدرستي غدًا

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أعلنت إدارة تعليم نجران، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد، عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية.
وقال المتحدث الرسمي لـ تعليم نجران جابر مدخلي: تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارات تعليم النماص ورجال ألمع وسراة عبيدة، تعليق الدراسة الحضورية، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية، والحالة المطيرة التي تشهدها البلاد.
على صعيد آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا، شمل أجزاء من منطقة القصيم، توقع- بمشيئة الله- هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.
وشمل التحذير، الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، الشماسية، والعمار، والمذنب، وبريدة، وعنيزة، وعيون الجواء، ويستمر التحذير حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 من إبريل، كما نبه الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط برد، وسيولًا، وانعدامًا في الرؤية.