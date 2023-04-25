تعليم وادي الدواسر: الدوام عبر مدرستي غدًا

أعلنت إدارة تعليم وادي الدواسر، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع، بسبب تقارير الأرصاد الجوية.

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس التابعة لإدارة تعليم وادي الدواسر؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد ليوم غد الأربعاء 6/ 10/ 1444هـ، وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.