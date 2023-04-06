تعهد صيني برد حازم على اللقاءات الأمريكية مع زعيمة تايوان

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نددت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، باستقبال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي لرئيسة تايوان تساي إينغ-وين في كاليفورنيا، وفق ما أفادت وكالة شينخوا الرسمية.
وأضاف بيان للخارجية الصينية نقلته الوكالة: “ردًّا على أعمال التواطؤ الخاطئة بشكل خطير بين الولايات المتحدة وتايوان، ستتخذ الصين تدابير حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها”.
وتدعي بكين أن تايوان جزء من أراضيها وهي ترفض أي اتصال رسمي بين تايبيه مع الدول الأخرى.