تعيين أكثر من 25 ألف إمام ومؤذن بنظام العقود

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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة أتمت إجراءات تعيين 25.7 ألف إمام ومؤذن على نظام العقود بمساجد وجوامع المملكة.
وقال آل الشيخ إن التعيين يأتي ضمن مبادرة التوظيف التي بدأت الوزارة بتنفيذها بتاريخ 1 / 6 / 1442هـ وحتى الوقت الحالي، مبيناً أنه بانتهاء عمليات التعيين لوظائف “مراقبين ومراقبات ودعاة وداعيات وحراس وحارسات” سيصل مجموع من تم تعيينهم منذ بدء المبادرة على وظائف العقود وحتى العام الحالي 1444هـ 45 ألف موظف وموظفة.
وأشار إلى أن عدد من تم تعيينهم على بند المكافآت من الأئمة والخطباء والمؤذنين بلغ أكثر من 24 ألفاً منذ عام 1440 في مختلف مناطق المملكة، ضمن الجهود التي تسعى الوزارة لتحقيقها لمواكبة تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في توظيف الكفاءات من أبناء وبنات الوطن.