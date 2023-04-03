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عبر عن امتنانه وتقديره لحُسن الاستقبال والضيافة

تغريدة الرئيس السيسي بعد لقاء ولي العهد بجدة

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
تغريدة الرئيس السيسي بعد لقاء ولي العهد بجدة
المواطن - فريق التحرير

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عبّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن امتنانه لحسن استقباله بالمملكة، خلال زيارته القصيرة إلى جدة، واللقاء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تغريدة الرئيس المصري

وغرّد السيسي عبر حسابه الخاص في “تويتر” قائلاً: “سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحُسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية”.

وأضاف في تغريدة ثانية: “وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة”.

سحور جدة

وكان الأمير محمد بن سلمان التقى الرئيس السيسي على مائدة السحور في جدة. وكان في وداع الرئيس المصري بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء.
كما كان في الوداع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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