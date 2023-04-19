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كنت والحسين بين أهلي وإخوتي

تغريدة العاهل الأردني عقب لقاء رئيس الإمارات

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
تغريدة العاهل الأردني عقب لقاء رئيس الإمارات
المواطن - فريق التحرير

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله أنه يتطلع دومًا لتطوير العلاقات مع الإمارات الشقيقة، يما يحقق الازدهار والرفاهية، على حد قوله.

تغريدة ملك الأردن

ونشر العاهل الأردني تغريدة، اليوم الأربعاء، عقب عودته من زيارة للإمارات، قال فيها: كنت والحسين بين أهلي وإخوتي في ضيافة أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم أمس”. وأضاف: أتطلع دومًا للعمل مع أخي لتطوير علاقاتنا بما يحقق الازدهار والرفاهية لشعبينا الشقيقين، ويعزز أواصر التعاون الوثيق بين بلدينا.

زيارة للإمارات

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، ورافقه خلالها الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن.

ورحب الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البطين في أبوظبي، بزيارة الملك عبد الله الثاني وولي عهده إلى دولة الإمارات؛ وتبادل الجانبان الأحاديث الودية.

وبحث رئيس دولة الإمارات وملك الأردن العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيدٍ من التقدم والازدهار بحسب “وام”.

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