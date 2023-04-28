تغريدة تشعل أزمة سياسية بين روسيا وإسبانيا

أشعلت تغريدة، أزمة سياسية بين روسيا وإسبانيا، حيث استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الجمعة، السفير الروسي في مدريد بعد “هجمات” شنتها السفارة على الحكومة عبر موقع تويتر.

الغرض من الاستدعاء

وأفاد متحدث باسم الوزارة بأن الغرض من الاستدعاء، الذي تم أمس الخميس، هو الاحتجاج على الهجمات ضد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف أن القرار جاء خصوصًا على خلفية “تغريدة للسفارة الروسية تنتقد فيها وزيرة الدفاع” الإسبانية، مارغريتا روبلز.

وطالبت الحكومة بحذف التغريدة المنشورة يوم الأربعاء الماضي، وهو ما وافقت السفارة على القيام به، وفق المتحدث.

وذكرت التغريدة تصريحًا صادرًا عن مارغريتا روبلز أكدت فيه أنه “لن يشارك أي جيش من أي دولة من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإسبانيا واحدة منها، أبدًا في الحرب في أوكرانيا”.

عسكريون إسبان في أوكرانيا

وجاء التصريح في 12 إبريل خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة الإسبانية في مدريد مع نظيرها الأوكراني.

وأرفقت السفارة الروسية في مدريد التصريح بمقطع فيديو يظهر، وفق وسائل إعلام إسبانية، أشخاصًا يرتدون ملابس عسكرية في ساحة معركة ويتحدثون باللغة الإسبانية، في تلميح إلى احتمال وجود عسكريين إسبان في أوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيريها الفرنسي والألماني، اليوم الجمعة، كررت روبلز أنه “لا يوجد في أوكرانيا جيش من أي دولة من دول الناتو، أو أي جندي إسباني ينتمي إلى القوات المسلحة الإسبانية أو إلى جيوش إحدى دول الناتو”.

واختتمت وزيرة الدفاع الإسبانية: “كلنا نعلم أن دولة مثل روسيا ترتكب حاليًّا مذابح بحق شعب أوكرانيا تستخدم جميع الوسائل، بما في ذلك التضليل، في محاولة لتقويض الصداقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.