تغريدة مثيرة عن احتمالية عودة رودي جارسيا لتدريب النصر

تحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق عن أن النصر ينوي التعاقد مجددًا مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ وذلك من أجل تدريب الفريق الكروي الأول بالعالمي بعد مرور أيام من إقالته.

انت عارف الغيت عقد مين وحترجع مين تتوقع انه مدرب ابو ريالين علشان ترجعه في طرفة عين ! — خالد الدلاك (@DlakSaad) April 26, 2023

وكان النصر أعلن يوم 13 إبريل الجاري عن إقالة المدرب الفرنسي بعد 10 أشهر فقط من توليه مهمة تدريب الفريق.

وردًّا على تلك التقارير التي تحدثت حول احتمالية عودة غارسيا، قال الإعلامي الرياضي خالد الدلاك عبر حسابه في “تويتر”: “أنت عارف ألغيت العقد مع مين وحترجع مين، تتوقع إنه مدرب بيأخد ريالين عشان يرجع في طرفة عين”.

رودي جارسيا

ونشر حساب نادي النصر عبر “تويتر” مجموعة من صور التوديع للمدرب جارسيا وذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي أُقيم لمنسوبي النادي خلال شهر رمضان المنصرم.

وكان النصر تعاقد مع جارسيا، في يونيو 2022، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وظهر العالمي بشكل مميز في بداية مشواره، قبل أن يتراجع الأداء مؤخرًا، ليحتل المركز الثاني في الدوري، ويخسر كأس السوبر السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.