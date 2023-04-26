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تمت إقالته بسبب سوء النتائج

تغريدة مثيرة عن احتمالية عودة رودي جارسيا لتدريب النصر

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ مساءً
تغريدة مثيرة عن احتمالية عودة رودي جارسيا لتدريب النصر
المواطن - فريق التحرير

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تحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق عن أن النصر ينوي التعاقد مجددًا مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ وذلك من أجل تدريب الفريق الكروي الأول بالعالمي بعد مرور أيام من إقالته.

وكان النصر أعلن يوم 13 إبريل الجاري عن إقالة المدرب الفرنسي بعد 10 أشهر فقط من توليه مهمة تدريب الفريق.

وردًّا على تلك التقارير التي تحدثت حول احتمالية عودة غارسيا، قال الإعلامي الرياضي خالد الدلاك عبر حسابه في “تويتر”: “أنت عارف ألغيت العقد مع مين وحترجع مين، تتوقع إنه مدرب بيأخد ريالين عشان يرجع في طرفة عين”.

رودي جارسيا

ونشر حساب نادي النصر عبر “تويتر” مجموعة من صور التوديع للمدرب جارسيا وذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي أُقيم لمنسوبي النادي خلال شهر رمضان المنصرم.

رودي جارسيا
جارسيا – المصدر @AlNassrFC

وكان النصر تعاقد مع جارسيا، في يونيو 2022، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وظهر العالمي بشكل مميز في بداية مشواره، قبل أن يتراجع الأداء مؤخرًا، ليحتل المركز الثاني في الدوري، ويخسر كأس السوبر السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

 

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