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تخص الوثائق السرية المسربة

تغريدة نارية من إيلون ماسك بوجه البنتاغون

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ مساءً
تغريدة نارية من إيلون ماسك بوجه البنتاغون
المواطن - فريق التحرير

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علق الملياردير إيلون ماسك، اليوم السبت، برد فعل حاد على نبأ أشار إلى محاولات البنتاغون لحذف منشورات تحتوي على وثائق سرية حول النزاع الأوكراني من مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت صحيفة New York Times، قد كشفت عن تسريب جديد لوثائق أمريكية سرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن تسريبها يثير قلق البنتاغون، ويبدو أنه فاجأ إدارة الرئيس جو بايدن، وقد أعلنت وزارة العدل بدء تحقيق حول تسريب تلك الوثائق.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاغون باشر التحقيق في تسريب مواد تتحدث عن حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيز وتقوية هذه القوات، ووفقا للصحيفة، تعمل الإدارة الأمريكية على إزالة هذه الوثائق من الشبكات الاجتماعية، لكنها مع حلول مساء الخميس لم تنجح في ذلك.

تغريدة نارية من إيلون ماسك بوجه البنتاغون

رد إيلون ماسك

وكتب إيلون ماسك في تغريدته النارية على تويتر: طبعا يمكنكم إزالة المواد بشكل تام من الويب – وتستطيعون تحقيق ذلك بشكل رائع مع عدم لفت الانتباه إلى ما تحاولون إخفاءه.

تغريدة نارية من إيلون ماسك بوجه البنتاغون

وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين لـ رويترز، الجمعة، إن من المرجح أن تكون روسيا أو عناصر موالية لها وراء تسريب العديد من الوثائق العسكرية السرية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول التسريب المذكور، إنه لا يوجد أي شك لدى روسيا بخصوص تورط واشنطن والناتو بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاع، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

تغريدة نارية من إيلون ماسك بوجه البنتاغون

الوثائق السرية المرسبة

وفي وقت لاحق أمس الجمعة، ظهرت مجموعة جديدة من الوثائق السرية التي يبدو أنها تتناول بالتفصيل أسرار الأمن القومي للولايات المتحدة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط والصين ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، تم نشر أكثر من 100 وثيقة جديدة، وقدرت الضرر الناجم عن ذلك بالكبير.

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