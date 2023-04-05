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ضمن منافسات الدوري المصري

تغييرات متوقعة لـ الأهلي ضد غزل المحلة

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
تغييرات متوقعة لـ الأهلي ضد غزل المحلة
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني السويسري مارسيل كولر على تشكيل فريقه الأهلي ضد غزل المحلة، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

الأهلي ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد غزل المحلة على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، عند الساعة 10:15 مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد النادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، ولكنه خاض 18 لقاء، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة المركز الثامن بـ30 نقطة من 22 مواجهة.

الأهلي ضد غزل المحلة
جانب من مباراة سابقة

التشكيل المتوقع للأهلي

ومن المتوقع أن يجري كولر العديد من التغييرات على تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة، من أجل إراحة اللاعبين بعد ضغط المباريات الفترة الماضية، حيث سيدفع بحارس المرمى علي لطفي وحسين الشحات ومحمد شريف.

الاهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي؛ علي لطفي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد قندوسي، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا وأحمد عبدالقادر “محمد شريف”.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly
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