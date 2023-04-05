تغييرات متوقعة لـ الأهلي ضد غزل المحلة

استقر المدير الفني السويسري مارسيل كولر على تشكيل فريقه الأهلي ضد غزل المحلة، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

الأهلي ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد غزل المحلة على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، عند الساعة 10:15 مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد النادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، ولكنه خاض 18 لقاء، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة المركز الثامن بـ30 نقطة من 22 مواجهة.

التشكيل المتوقع للأهلي

ومن المتوقع أن يجري كولر العديد من التغييرات على تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة، من أجل إراحة اللاعبين بعد ضغط المباريات الفترة الماضية، حيث سيدفع بحارس المرمى علي لطفي وحسين الشحات ومحمد شريف.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي؛ علي لطفي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد قندوسي، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا وأحمد عبدالقادر “محمد شريف”.