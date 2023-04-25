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تجاوبًا مع ما رصده أحد الناشطين عبر السناب شات

تغيير اسم مسجد الأربع منارات بمكة المكرمة وإزالة المجالس بداخله

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
تغيير اسم مسجد الأربع منارات بمكة المكرمة وإزالة المجالس بداخله
المواطن - فريق التحرير

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وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بتغيير اسم جامع الأربع منارات بمكة المكرمة إلى جامع عمر بن الخطاب، وإزالة المجالس المنتشرة داخل أروقة الجامع.

استقبال مقترحات

جاء ذلك تجاوبًا مع ما رصده المغرد يحيى الشهراني عبر منصة السناب شات، وهو غير مستغرب؛ فقد عُرف الوزير آل الشيخ بتطبيق سياسة الجوال المفتوح مع كل مقترح أو ملاحظات ترد له من كافة المواطنين والمقيمين.

سرعة تجاوب

وأثنى المغرد الشهراني على سرعة تجاوب الوزير آل الشيخ الذي بادر بالاتصال به عقب ملاحظاته التي رصدها، مقدمًا شكره وتقديره للوزير الذي لم تمنعه وقت الإجازة من متابعة ما يرصد من ملاحظات على بيوت الله.

يُشار إلى أن الوزير آل الشيخ يؤكد دائمًا في تصريحاته أن المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة شركاء أساسيون في العناية ببيوت الله، وتحقيق رسالة الوزارة.

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