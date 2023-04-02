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طالب طب اخترق الإيميلات

تفاصيل اختراق حواسيب جامعة الملك سعود

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ صباحاً
تفاصيل اختراق حواسيب جامعة الملك سعود
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور خالد الغنيم رئيس شركة الاتصالات السعودية سابقًا، تفاصيل واقعة اختراق حواسيب جامعة الملك سعود، عندما كان عضو هيئة تدريس بها.

وقال الغنيم خلال استضافته في برنامج “الليوان” مع الإعلامي عبدالله المديفر الذي يذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن شبكة اخترقت إيميلات أعضاء هيئة التدريس، حيث اكتشف مركز الحاسب الآلي أن هناك أحدًا يستخدم الإيميل الخاص ويتصفح الإنترنت بشكل غير مصرح له.

وأوضح أن هذا الهاكر لم يتمكن الوصول إلى درجات الطلاب والأنظمة الأكاديمية الخاصة بالجامعة، لأنها متواجدة على نظام آخر.

طالب طب

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وكان هو رئيسها لتتبع الهاكر ومحاولة القبض عليه، مؤكدًا أن اللجنة تابعت الأمر وبحثت في البصمة واسم المستخدم حيث كان متعمقًا جدًا، حتى وصلوا له من خلال خدمة إظهار الرقم، ليعرفوا أنه طالب طب.

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