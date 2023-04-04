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تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل محاكمة ترامب

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٣ صباحاً
تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل محاكمة ترامب
المواطن - فريق التحرير

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وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على متن طائرته الخاصة إلى نيويورك، قادمًا من فلوريدا؛ استعدادًا للمثول اليوم الثلاثاء أمام المحكمة، بعدما أصبح أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهامًا جنائيًّا.

الساعات الأخيرة

ويقضي الرئيس السابق ليلته في “برج ترامب” في مانهاتن، مع مستشاريه القانونيين، قبل أن يتوجه إلى المحكمة في وقت لاحق الثلاثاء.

وسيكشف عن تفاصيل الاتهامات الموجهة لترامب في جلسة استماع ستعقد نحو الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي.

التهم الموجهة لترامب

وجرى اتهام ترامب بشراء صمت الممثلة ستورمي دانيلز، خلال حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.

وينفي ترامب الاتهام الموجه إليه، معتبرًا إجراءات محاكمته بمثابة “استهداف سياسي”، بينما يخوض حملة لأجل خوض سباق الوصول مجددًا إلى البيت الأبيض في 2024.

أخذ بصماته

لدى مثول ترامب أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، سيجري أخذ بصماته، كما ستلتقط له المحكمة صورة التوقيف، فيما استبعدت مصادر أمريكية أن يتم تقييد يديه بالأصفاد.

وسبق وصوله إلى نيويورك إجراءات أمنية مشددة في برج ترامب حيث مقر إقامته وخارج قاعة المحكمة.

تأمين المحاكمة

وكان رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز، قد حذر الاثنين من أنّ أيّ شخص في المدينة سيتوسّل العنف للاحتجاج خلال محاكمة ترامب سيتمّ “توقيفه ومحاسبته أيًّا كان”.

وقال آدمز خلال مؤتمر صحافي عشية مثول ترامب أمام المحكمة: “في الوقت الذي يفكّر فيه بعض مثيري الشغب بالمجيء إلى مدينتنا غدًا (الثلاثاء)، رسالتنا واضحة وبسيطة: “تحكّموا بأنفسكم”.

تعليق بايدن

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه غير قلق بشأن الاضطرابات بسبب لائحة الاتهام الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب في نيويورك.

وقال بايدن يوم الاثنين خلال جولة في منشأة لتوليد الطاقة في فريدلي بولاية مينيسوتا: لدي ثقة في إدارة شرطة نيويورك، ولدى سؤاله عما إذا كان يؤمن بالنظام القانوني، أجاب: نعم.

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