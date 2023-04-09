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تفاصيل زراعة أول قلب صناعي كامل لمريض سعودي

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
تفاصيل زراعة أول قلب صناعي كامل لمريض سعودي
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور مؤيد الزيبق، رئيس مركز الملك عبدالعزيز لأمراض القلب، تفاصيل زراعة أول قلب صناعي كامل لمريض سعودي يبلغ من العمر 28 عامًا في الرياض.

وقال الزيبق في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن المريض هو عسكري في الحرس الوطني ومصاب بضعف شديد في عضلة القلب، لافتًا إلى أن هناك لجانًا متعددة لعدة اختصاصات تجتمع أسبوعيًا لمناقشة الحالات وخاصة حالات زراعة القلب.

جهاز القلب الصناعي

وأضاف أن برنامج زراعة القلب ينقسم إلى عدة فصائل منها المضخات الداعمة لعضلة القلب، ومضخات مؤقتة لمدة أيام معدودة، والقلب الصناعي، مشيرًا إلى أن المضخات الداعمة تستخدم بكثرة حيث تم عملها لأكثر من 30 حالة.

وأوضح أن جهاز القلب الصناعي يحل محل القلب كاملًا، ويوضع لفترة مؤقتة ليست طويلة، لافتًا إلى أن أكثر مدة للحالة هي أشهر وبعدها يتم محاولة زراعة القلب للمريض عندما يتم تحسن حالته حيث تكون نسبة نجاحها عالية.

حالة صعبة

وكانت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أعلنت في وقت سابق، نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي كامل.

وأوضحت أن المريض سعودي يبلغ من العمر 28 عامًا، كان يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب، وتعتبر حالته من الحالات الصعبة، إذ لم تسمح باستعمال مضخة دعم مساعدة، وهي الوسيلة المتعارف عليها لعلاج مثل هذه الحالات، أو حتى إخضاعه لعملية زراعة قلب من متبرع، وذلك لوجود أسباب طبية متعددة ومعقدة، تمنع استعمال هذه الحلول.

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