تفاصيل لا تعرفها عن أكبر توسعة لـ الحرم النبوي

أكد الباحث في تاريخ المسجد النبوي المهندس عبدالحق العقبي، أن عهد الملك عبدالعزيز شهد أكبر توسعة للحرم النبوي من حيث المساحة.

فيديو | الباحث في تاريخ المسجد النبوي م. عبد الحق العقبي: في عهد الملك عبد العزيز كانت أكبر توسعة للحرم النبوي من حيث المساحة#مسافة#الإخبارية pic.twitter.com/G4nsasz1No — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 7, 2023

توسعة الملك عبدالعزيز

وأردف المهندس عبدالحق العقبي، في حواره ببرنامج مسافة، المذاع عبر قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن توسعة الملك عبدالعزيز كانت بأكثر من 6 آلاف متر مربع، تم إضافتها إلى المساحة الإجمالية لتوسعة السلطان عبدالمجيد والتي كانت 10 آلاف و300 متر مربع.

وأضاف الباحث في تاريخ المسجد النبوي، أن هذه التوسعة أثرت بشكل إيجابي على زيادة أعداد مرتادي الحرم النبوي والمدينة المنورة.

10 ملايين مصلٍّ ومصلية

واستقبلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خلال الثلث الأول من شهر رمضان أكثر من (10) ملايين مصلٍ ومصلية في المسجد النبوي الشريف.

خطة تشغيلية

وهيأت الوكالة المسجد النبوي للزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها المسجد لضمان انسيابية الحركة، كذلك تعقيم المسجد وسطحه وساحاته ومرافقه وتسهيل الخدمات كافة لينعم الزوار والمصلون بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

ورفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشكر لولاة الأمر- حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.