تفجير بمحيط مطار السليمانية بالعراق

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كشفت مديرية أمن مطار السليمانية، اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار في محيط المطار، دون تسجيل أي إصابات.
ووفقًا لبيان المديرية، فإن انفجارًا وقع قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 مساء اليوم الجمعة دون وقوع إصابات، وتسبب في اندلاع حريق.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، وصلت فرق الدفاع المدني في المطار إلى مكان الحادث وسيطرت على الحريق.
وأردف البيان: تحقق قواتنا حاليًّا في الحادث وستصدر المزيد من المعلومات في المستقبل.
وأفاد البيان بأنه لا توجد مشاكل في المطار وأن الرحلات الجوية وأعمال المطار تجري كالمعتاد.