تفجير بمحيط مطار السليمانية بالعراق

كشفت مديرية أمن مطار السليمانية، اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار في محيط المطار، دون تسجيل أي إصابات.

لا توجد إصابات

ووفقًا لبيان المديرية، فإن انفجارًا وقع قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 مساء اليوم الجمعة دون وقوع إصابات، وتسبب في اندلاع حريق.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، وصلت فرق الدفاع المدني في المطار إلى مكان الحادث وسيطرت على الحريق.

حركة الطيران

وأردف البيان: تحقق قواتنا حاليًّا في الحادث وستصدر المزيد من المعلومات في المستقبل.

وأفاد البيان بأنه لا توجد مشاكل في المطار وأن الرحلات الجوية وأعمال المطار تجري كالمعتاد.