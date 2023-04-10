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مشهد يجسد اجتماع المسلمين في أجواء روحانية

تفطير 23 ألف صائم بالأرجنتين ضمن برنامج خادم الحرمين

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ مساءً
تفطير 23 ألف صائم بالأرجنتين ضمن برنامج خادم الحرمين
المواطن - فريق التحرير

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نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية الأرجنتين، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، لتفطير الصائمين، وهدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعام 1444هـ، والذي يستهدف قرابة 23000 صائم في الأرجنتين، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين يوسف المواش، ونائب وزير الأديان للشؤون الثقافية، ومدير الأديان في حكومة العاصمة بيونس آيرس، ومدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي المكلف نايف الفعيم، وعدد من منسوبي السلك الدبلوماسي ومنسوبي المركز.

أجواء روحانية

وأوضح المواش أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين هو جزءٌ من المشاريع الضخمة المقدَّمة للمسلمين بالعالم في شهر رمضان الكريم، مما يجسّد حرص القيادة الرشيدة على اجتماع المسلمين في أجواءٍ روحانية تملؤها المحبة والأخوة الصادقة، في مشهدٍ يعزّز وحدة المسلمين وتآلفهم وتآخيهم.

23 ألف صائم

من جانبه، بين مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي المكلف أن البرنامجين يستهدفان أكثر من 23000 صائم، بتوزيع ألفي سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم وكذلك التمور، مشيراً إلى أن المركز يعمل على توزيعها على الجالية المسلمة، وكذلك المراكز والجمعيات الإسلامية في ولايات جمهورية الأرجنتين، وكذلك شمل البرنامجين الدول الأخرى كالأوروغواي والباراغواي والبرازيل.

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