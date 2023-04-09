تفوق اتفاقي على التعاون بهدف في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، الشوط الأول من مباراة التعاون متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د6" كوايسون يسجل الهدف الأول للاتفاق

التعاون 0 × 1 الاتفاق#التعاون_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/JRwSEEcefb — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023

ونجح المحترف السويدي روبين كايسون في إحراز الهدف الوحيد لفارس الدهناء في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.