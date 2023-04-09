تفوق اتفاقي على التعاون بهدف في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، الشوط الأول من مباراة التعاون متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽️
د6" كوايسون يسجل الهدف الأول للاتفاق
التعاون 0 × 1 الاتفاق#التعاون_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/JRwSEEcefb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023
ونجح المحترف السويدي روبين كايسون في إحراز الهدف الوحيد لفارس الدهناء في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.