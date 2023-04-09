Icon

ترامب للديمقراطيين: سأعود إليكم Icon الحكم المساعد يعتدي على نجم ليفربول في مباراة آرسنال Icon السديس يشارك في تطييب وصيانة كسوة الكعبة المشرفة Icon تجنب كارثة بسبب صافر بات أقرب من أي وقت مضى Icon الدوام غدًا عبر مدرستي في مدارس مهد الذهب Icon تفوق اتفاقي على التعاون بهدف في الشوط الأول Icon الرحلات الخارجية لرئيس المجلس الأوروبي باهظة الثمن Icon أبها يتفوق على الباطن بثنائية في الشوط الأول Icon تعادل سلبي بين النصر والفيحاء في الشوط الأول Icon وثائق مُسربة: قوات للناتو تقاتل في أوكرانيا وفرنسا تنفي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مباريات الجولة الـ23

تفوق اتفاقي على التعاون بهدف في الشوط الأول

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
تفوق اتفاقي على التعاون بهدف في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، الشوط الأول من مباراة التعاون متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح المحترف السويدي روبين كايسون في إحراز الهدف الوحيد لفارس الدهناء في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية: راغبون في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
السعودية اليوم

وزير الخارجية: راغبون في استضافة المؤتمر الدولي...

السعودية اليوم
الشيخ العيسى: التدين الحقيقي يشمل أعمال القلوب والجوارح
السعودية اليوم

الشيخ العيسى: التدين الحقيقي يشمل أعمال القلوب...

السعودية اليوم
السعودية تدين وترفض اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى
السعودية اليوم

السعودية تدين وترفض اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني
وظائف

وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني

وظائف
طاهٍ يتطوع لإفطار الصائمين في الرس منذ 8 سنوات
السعودية اليوم

طاهٍ يتطوع لإفطار الصائمين في الرس منذ...

السعودية اليوم
تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا عبر منصة مدرستي
السعودية اليوم

تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا عبر...

السعودية اليوم
مكملات زيت السمك تحمي من العمى
صحة وطب‎

مكملات زيت السمك تحمي من العمى

صحة وطب‎
رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد
مشاهير

رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد

مشاهير