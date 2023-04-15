تقارير إسبانية : النصر يعرض 120 مليون يورو لاستقطاب زيدان مدربًا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن العرض الذي تقدم به نادي النصر لإقناع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالقدوم وتدريب الفريق الكروي الأول بأصفر الرياض بعد إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

تفاصيل العرض

وقالت صحيفة Sport الإسبانية إن إدارة النصر تقدمت بعرض قدره 120 مليون يورو في موسمين لإقناع المدرب الفرنسي بالقدوم لتدريب الفريق العاصمي.

وكان النصر عرض نفس العرض على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي، لكن مورينيو رفض وفضّل البقاء في الفريق الإيطالي.

جدير بالذكر أن زيدان صاحب الأصول الجزائرية كان تولى تدريب نادي ريال مدريد خلال الفترة من عام 2019 إلى 2021، ومن بعدها لم يتول تدريب أي فريق.

وكانت قناة CBS Sports الأمريكية ذكرت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يساعد إدارة النصر لإقناع مدرب ريال مدريد السابق بالقدوم وتدريب فريق أصفر الرياض خلال الفترة المقبلة.

زيدان يدرس العرض

وتابعت قناة CBS سبورتس: “لا توجد مؤشرات واضحة بشأن موقف المدرب الفرنسي تجاه عرض نادي النصر، بل يريد منح نفسه مهلة من الوقت لدراسة كافة العروض المتاحة”.

وجاء في ختام التقرير: “الحلم الأكبر لزيدان، بقيادة منتخب فرنسا، تبخر بتجديد عقد المدرب ديشامب حتى صيف 2026، لكن يبقى زيزو مرشحًا لأندية أخرى مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان”.