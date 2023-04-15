الخطوط السعودية: تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر موعد مباراة خيتافي ضد برشلونة والقنوات الناقلة لحظة إلقاء قنبلة أثناء خطاب رئيس وزراء اليابان تصريحات ماكرون المتهورة قد تكلفه غاليًا المملكة تدعو جميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة هبوط اضطراري لـ طائرة سعودية بالهند بسبب تصدع الزجاج الأمامي موسى ماريغا ينجو من العقوبة رغم دفعه لمدرب الباطن ! المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة تقارير إسبانية : النصر يعرض 120 مليون يورو لاستقطاب زيدان مدربًا قصر كريستيانو رونالدو في مدريد معروض للإيجار
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن العرض الذي تقدم به نادي النصر لإقناع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالقدوم وتدريب الفريق الكروي الأول بأصفر الرياض بعد إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا.
وقالت صحيفة Sport الإسبانية إن إدارة النصر تقدمت بعرض قدره 120 مليون يورو في موسمين لإقناع المدرب الفرنسي بالقدوم لتدريب الفريق العاصمي.
وكان النصر عرض نفس العرض على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي، لكن مورينيو رفض وفضّل البقاء في الفريق الإيطالي.
جدير بالذكر أن زيدان صاحب الأصول الجزائرية كان تولى تدريب نادي ريال مدريد خلال الفترة من عام 2019 إلى 2021، ومن بعدها لم يتول تدريب أي فريق.
وكانت قناة CBS Sports الأمريكية ذكرت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يساعد إدارة النصر لإقناع مدرب ريال مدريد السابق بالقدوم وتدريب فريق أصفر الرياض خلال الفترة المقبلة.
وتابعت قناة CBS سبورتس: “لا توجد مؤشرات واضحة بشأن موقف المدرب الفرنسي تجاه عرض نادي النصر، بل يريد منح نفسه مهلة من الوقت لدراسة كافة العروض المتاحة”.
وجاء في ختام التقرير: “الحلم الأكبر لزيدان، بقيادة منتخب فرنسا، تبخر بتجديد عقد المدرب ديشامب حتى صيف 2026، لكن يبقى زيزو مرشحًا لأندية أخرى مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان”.