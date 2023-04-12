تقارير تكشف خليفة المدرب رودي جارسيا في نادي النصر

كشفت تقارير إعلامية، هوية المدرب القادم لتدريب الفريق الكروي الأول في نادي النصر، وذلك بعد تردد أنباء أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا سيرحل عن قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

#برا_18 | عبدالرحمن الحميدي:

حسب المصادر.. ادارة النصر اجتمعت مع المدرب غارسيا بعد مباراة الفيحاء، والمدرب متمسك بقناعاته والرؤية لإدارة النصر 70٪ ترى ضرورة إقالته

⁦@A_AlHameedi⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/2VcUIBhyKj — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 11, 2023

جارسيا قريب من الرحيل

وقال الإعلامي “عبدالرحمن الحميدي” مقدم برنامج “برا الـ18” على قناة SSC: “حسب مصادر البرنامج، بنسبة 70% جارسيا خارج النصر، وسيكون بديله المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو”.

وأضاف الحميدي: “إدارة النصر كانت اجتمعت مع المدرب جارسيا عقب لقاء الفيحاء وكان اجتماعًا عاصفًا، والمدرب جارسيا أعرب عن غضبه بسبب شعوره بالتدخل في عمله”.

وكان جارسيا تولى تدريب الفريق الكروي الأول في نادي النصر في يونيو من عام 2022.

رأي جمهور نادي النصر

واتجه السواد الأعظم من جمهور النصر إلى أن إقالة المدرب رودي جارسيا في الوقت الحالي وقبل نهاية الموسم بـ 7 جولات سيؤثر بالسلب على الفريق في مشواره نحو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وسبق لـ جارسيا تدريب أندية “ليون الفرنسي، روما الإيطالي، ليل الفرنسي، أولمبيك مارسيليا، ديجون الفرنسي”.

وسيواجه النصر جاره الهلال في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

ويسعى النصر للفوز على الهلال من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا، مع تعثر نادي الاتحاد عند مواجهة الشباب في الجولة الـ24 من دوري المحترفين.